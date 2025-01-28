Свыше 1700 петербуржцам выплатили долги по зарплате благодаря приставам

Судебные приставы Санкт-Петербурга в 2024 году помогли 1712 гражданам получить от работодателей долги по заработной плате. За прошлый год с компаний взыскали свыше 257 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Одним из пострадавших был 49-летний водитель мусоровоза. Петербуржец за четыре месяца работы получил выплату лишь один раз. При этом руководство не смогло назвать причины задержки. Тогда сотрудник пошел в районный суд.

Был установлен факт нарушения трудовых отношений, и вынесено решение о взыскании штрафа и компенсации морального вреда в размере 127 тыс. рублей. Компания не осуществила перевод в положенный срок, поэтому судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 44 единиц спецтранспорт. Это помогло добиться начислений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что приставы принудили петербуржца убраться в коммуналке и контролировать собак.

Татьяна Титаева