Приставы принудили петербуржца убраться в коммуналке и контролировать собак

Сотрудники ГУФССП России по Санкт-Петербургу помогли освободить общую территорию в коммунальной квартире от вещей 45-летнего жильца. Действия ускорил вынесенный исполнительский сбор на 5000 рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Петербуржцу в возрасте 69 лет принадлежат две из четырех комнат в квартире, он обратился в суд с иском на соседа. Пенсионер пожаловался на то, что владелец одной из оставшихся комнат захламил коридор личными вещами. Там он оставил обувь, штангу, турники, тумбочки и другие предметы.

Помимо этого, недовольство вызывали и его собаки, которые в свободном доступе гуляли по коридору и кухне. Суд встал на сторону истца и определил порядок пользования общим имуществом в коммунальной квартире. Соседа обязали убрать личные вещи из коридора и держать своих питомцев в своей комнате.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что приставы Петербурга за 2024 год взыскали 2,3 млрд рублей долгов за услуги ЖКХ.

Татьяна Титаева