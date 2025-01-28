Для реконструкции дороги Ижевск—Воткинск выкупят четыре земельных участка

Для реконструкции автодороги Ижевск—Воткинск у молочного производителя «Путь Ильича» выкупят несколько земельных участков. Соответствующее постановление правительства Удмуртии опубликовано на сайте кабмина. Из документа следует, что изымут четыре участка общей площадью 109,7 тыс. кв. м. Их выкупят в пользу республиканского «Управтодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НСПД Фото: НСПД

По данным Rusprofile, АО «Путь Ильича» зарегистрировано в 2021 году в деревне Якшур в Завьяловском районе. Ее основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Директор организации – Петр Чувашев. В 2023 году на предприятии числилось до 200 сотрудников. Организация являлась поставщиком в 32 госконтрактах на сумму более 7 млн руб.

Напомним, для реконструкции трассы Ижевск—Аэропорт планируется изъять несколько земельных участков, принадлежащих Удмуртскому федеральному исследовательскому центру УРО РАН.