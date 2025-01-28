Часть земли Удмуртского исследовательского центра изымут на реконструкцию трассы

Ряд земельных участков на 4,3 тыс. кв. м, принадлежащих сейчас Удмуртскому федеральному исследовательскому центру Уральского отделения РАН, планируется изъять для реконструкции трассы Ижевск—Аэропорт. Земля находится в собственности РФ. Участок расположен возле деревни Кабаниха. Соответствующее постановление правительства Удмуртии опубликовано на сайте кабмина. Участок реконструкции — от села Октябрьское до поворота на село Завьялово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НСПД Фото: НСПД

Кроме того, изымут «путем выкупа» сельскохозяйственный участок на 175 кв. м. Он принадлежит Михаилу Сосновскому и Константину Марзанаеву на праве общей долевой собственности. На земельных участках проведут межевание территории.

Напомним, в сентябре 2024 года стало известно о планах расширения дороги к аэропорту до четырех полос, реконструкции моста через реку Позимь и строительстве путепровода через железнодорожные пути.