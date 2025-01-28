Кремль отказался комментировать поставки истребителей Су-35 Ирану

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать поставки Ирану российских истребителей Су-35. Иранские власти накануне, 27 января, подтвердили факт поставок.

«Это я оставляю без комментариев»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла в ответ на соответствующий вопрос.

Вчера, 27 января, Иран сообщил, что Россия поставила ему партию истребителей Су-35. Стоимость и количество переданных самолетов не объявлены, но, по косвенным данным, сделку можно оценить в $4,5–5 млрд. СМИ писали, что первые истребители прибыли в Иран еще в ноябре 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Су-35 долетели до Ирана».