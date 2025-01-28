Песков: Россия заинтересована в поставках газа в Европу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в дальнейших поставках газа в Европу по коммерческим соображениям. По его словам, в Кремле будут следить за переговорами Еврокомиссии (ЕК) и Украины по транзиту российского газа, который Киев остановил с 1 января 2025 года.

«Россия заинтересована в продолжении этой коммерции. Мы знаем, что Венгрия высказывала определенные условия для продления упомянутых санкций, эти условия имели отношение к позиции, занятой киевским режимом. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Накануне, 27 января, Венгрия не стала выступать против очередного продления санкций Евросоюза против России, а взамен запросила «гарантии энергобезопасности» страны. ЕК, как сообщал глава венгерского МИДа Петер Сийярто, взяла на себя обязательства «по защите поставок природного газа и нефтепроводов», идущих в ЕС. Также ЕК пообещала привлечь Венгрию и Словакию к переговорам с Украиной о поставках газа.

Лусине Баласян