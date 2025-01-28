ЦБ и Минфин протестировали цифровой рубль в бюджетном процессе

В России в конце 2024 года провели тестирование отдельных операций в рамках бюджетного процесса, сообщил Банк России РБК. Операции проводились совместно с Минфином и Федеральным казначейством. Какие именно, не уточняется.

Пресс-служба Минфина сообщила, что вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается. Ведомство отметило, что «проведение каких-либо государственных выплат населению цифровыми рублями» пока не предусмотрено.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал РБК, что 31 января с правительством Чувашии обсудят использование цифрового рубля в бюджетном процессе в пилотном режиме. Минфин Чувашии подтвердил информацию.

Пилот по внедрению цифрового рубля начался в августе 2023 года. В ноябре ЦБ продлил до конца 2025 года льготный период по операциям с цифровыми рублями. По задумке регулятора, системно значимые кредитные организации (13 банков) должны будут предоставить клиентам возможность оперировать цифровым рублем с 1 июля 2025 года, кредитные организации с универсальной лицензией (208 банков) — с 1 июля 2026-го, с базовой лицензией (96 банков) — с 1 июля 2027-го.

О перспективах цифрового рубля — в материале «Ъ» «Третья форма рубля».