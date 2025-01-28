В Челнах задержали непристегнутого водителя, который пытался скрыться от полиции
Полиция Набережных Челнов задержала непристегнутого автомобилиста, который отказался останавливаться для досмотра и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
В Челнах задержали непристегнутого водителя, который пытался скрыться от полиции
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
При попытке «побега» он совершал опасные маневры и создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
За неповиновение закону и ненадлежащее управление транспортным средством, помимо штрафа, водителя задержали на 13 суток.
28 января в Татарстане произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и двумя грузовиками.