Полиция Набережных Челнов задержала непристегнутого автомобилиста, который отказался останавливаться для досмотра и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах задержали непристегнутого водителя, который пытался скрыться от полиции

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Челнах задержали непристегнутого водителя, который пытался скрыться от полиции

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При попытке «побега» он совершал опасные маневры и создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

За неповиновение закону и ненадлежащее управление транспортным средством, помимо штрафа, водителя задержали на 13 суток.

28 января в Татарстане произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и двумя грузовиками.

Дарья Сайфиева