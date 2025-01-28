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Водитель легковушки погиб в ДТП с двумя грузовиками в Бугульминском районе

В Бугульминском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан.

По предварительным данным, вечером 27 января водитель автомобиля «Лада», 40 лет, выехал на встречную полосу движения, где сначала задел «КамАЗ», а затем столкнулся лоб в лоб с грузовиком MAN. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

24 января в Пестречинском районе семья попала под «КамАЗ». В результате водитель легковушки погиб, два пассажира пострадали.

Анар Зейналов

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