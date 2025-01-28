НХЛ решила провести Кубок мира в 2028 году без Международной федерации хоккея

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков НХЛ намерены провести Кубок мира в 2028 году без участия Международной федерации хоккея (IIHF). Источник канадского издания TSN сообщил, что НХЛ уведомила IIHF о решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ожидается, что о планах объявят во время предстоящего Турнира четырех наций с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

Кубок мира проводился трижды, в 1996, 2004 и 2016 годах. Последний раз — в Торонто. В турнире приняли участие восемь сборных команд: России, Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, а также Северной Америки и Европы. Россия дошла до полуфинала, где уступила Канаде. IIHF в феврале 2022 года отстранила российские команды от участия в своих турнирах.