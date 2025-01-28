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На строительство культурного центра в Большом Болдине потратят 541 млн рублей

Администрация Большеболдинского округа 27 января 2025 года объявила открытый конкурс в электронной форме на строительство здания социо-культурного и делового центра. По информации с сайта госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 541,4 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Итоги закупки подведут 17 февраля. Строить здание будут на улице Восточной в Большом Болдине. Завершить работы необходимо к 31 марта 2027 года.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на строительство водозабора в Большом Болдине выделили 1,4 млрд руб. Оба объекта вошли в программу комплексного развития сельских территорий.

Галина Шамберина

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