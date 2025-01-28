На строительство культурного центра в Большом Болдине потратят 541 млн рублей
Администрация Большеболдинского округа 27 января 2025 года объявила открытый конкурс в электронной форме на строительство здания социо-культурного и делового центра. По информации с сайта госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 541,4 млн руб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Итоги закупки подведут 17 февраля. Строить здание будут на улице Восточной в Большом Болдине. Завершить работы необходимо к 31 марта 2027 года.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на строительство водозабора в Большом Болдине выделили 1,4 млрд руб. Оба объекта вошли в программу комплексного развития сельских территорий.