На строительство культурного центра в Большом Болдине потратят 541 млн рублей

Администрация Большеболдинского округа 27 января 2025 года объявила открытый конкурс в электронной форме на строительство здания социо-культурного и делового центра. По информации с сайта госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 541,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Итоги закупки подведут 17 февраля. Строить здание будут на улице Восточной в Большом Болдине. Завершить работы необходимо к 31 марта 2027 года.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на строительство водозабора в Большом Болдине выделили 1,4 млрд руб. Оба объекта вошли в программу комплексного развития сельских территорий.

Галина Шамберина