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СКР проверит драку между школьниками в Стерлитамаке

Следственный отдел по Стерлитамаку начал доследственную проверку по факту возможного избиения подростка сверстниками, сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

Судя по опубликованной в Telegram-каналах видеозаписи, подростка избили якобы из-за того, что он сломал мобильный телефон другого школьника. Предполагаемые вымогатели — на видео их несколько человек — преследовали сверстника на улице, требуя заплатить за треснутый экран, а затем сломали ему нос.

Венера Хисамова

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