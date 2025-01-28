Для электропоезда по маршруту Нижний Новгород — Казань время в пути с 3 февраля сократится на 25 минут. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Время пути электрички Нижний Новгород — Казань сократится с 3 февраля

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Время пути электрички Нижний Новгород — Казань сократится с 3 февраля

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Электричка будет следовать до конечной станции 5 часов 55 минут. Ежедневно она будет отправляться из Казани в 05:25 и 15:54 и прибывать в Нижний Новгород в 11:20 и 21:49 соответственно.

В Татарстане у пригородного поезда Нижнекамск — Ижевск появится новая пассажирская остановка на станции Тойма в Менделеевском районе.

Дарья Сайфиева