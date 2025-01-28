Время пути электрички Нижний Новгород — Казань сократится с 3 февраля
Для электропоезда по маршруту Нижний Новгород — Казань время в пути с 3 февраля сократится на 25 минут. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Время пути электрички Нижний Новгород — Казань сократится с 3 февраля
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Электричка будет следовать до конечной станции 5 часов 55 минут. Ежедневно она будет отправляться из Казани в 05:25 и 15:54 и прибывать в Нижний Новгород в 11:20 и 21:49 соответственно.
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