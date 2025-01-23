В Татарстане у пригородного поезда по маршруту Нижнекамск — Ижевск появится пассажирская остановка на станции Тойма в Менделеевском районе. Ранее здесь была только техническая стоянка. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

В организации отмечают, что для пассажиров эта стоянка заработает с 27 января.

«Время проследования по данной станции — 18:35–18:40», — говорится в сообщении пресс-службы.

По причине недостаточной длины пассажирской платформы вход и выход в поезд можно совершить только из первого вагона.

Артём Дергунов