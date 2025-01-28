Экс-чемпион мира по боксу Дрозд дисквалифицирован за допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало на четыре года российского боксера Григория Дрозда. Он был чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в 2014–2015 годах. Григорий Дрозд завершил карьеру в 2017 году.

Срок дисквалификации завершится 8 сентября 2028 года, следует из данных в карточке на сайте ITA. Аннулированы все результаты спортсмена с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года. Он стал чемпионом мира 27 сентября 2014 года.

Григорий Дрозд назвал решение непонятным. «Я давно не выступаю, не понимаю, откуда это возникло и зачем. Они запретили мне выступать до 2028 года, это безусловная потеря. Выглядит это, мягко говоря, странно»,— сказал боксер ТАСС.

ITA временно отстранило боксера с 9 сентября 2024 года. Санкция была применена в связи с подозрением в нарушении п. 2.2 Всемирного антидопингового кодекса, то есть в использовании или попытке использования запрещенных препаратов. Нарушение Григория Дрозда датировано 28 сентября 2014 года, то есть произошло на следующий день после победы над поляком Кшиштофом Влодарчиком.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российским чемпионам припомнили старые тесты».