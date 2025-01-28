В автобусах № 123 и 146 «Волжский — Волгоград» подняли стоимость проезда

Проезд на автобусах № 123 и 146 сообщением Волжский — Волгоград стал дороже. Об этом сообщили в МУП «Волжская автоколонна № 1732».

Теперь максимальная цена на маршруте № 123 от 30 микрорайона в Волжском до ж/д вокзала в Волгограде составляет 81 руб. В случае с маршрутом № 146 речь идет о 100 руб.

При расчете стоимости проезда на различные расстояния отныне применяется следующее: 2,23 руб. за 1 пассажиро-километр. В конце минувшего года комитет тарифного регулирования установил предельные коэффициенты изменения тарифов, которые легли в основу разработки новых расценок муниципальным предприятием.

Павел Фролов