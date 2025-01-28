«Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» объявил об уходе из команды бразильского форварда Неймара. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неймар

Фото: AP Неймар

Фото: AP

Неймар играл за «Аль-Хиляль» с 2023 года, контракт с 32-летним бразильцем истекал в конце июня 2025-го. В январе несколько СМИ сообщили, что Неймар в ближайшее время может перейти из «Аль-Хиляля» в «Сантос», за который он играл в 2009–2013 годах.

В 2013-м Неймар перешел в «Барселону», откуда в 2017-м ушел в ПСЖ. Его трансфер во французский клуб обошелся в рекордные €222 млн.

Подробности — в материале «Ъ» «Неймара потянуло домой».