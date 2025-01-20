Неймара потянуло домой

Бразильский форвард Неймар, чей переход из «Барселоны» в ПСЖ стоимостью €222 млн до сих пор остается самым дорогим в истории футбола, кажется, очень близок к тому, чтобы после долгих выступлений за границей вернуться на родину. Нападающего, с 2023 года игравшего в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль», намерен приобрести воспитавший его клуб «Сантос» — правда, уже в статусе не актуальной суперзвезды, а футболиста, замученного травмами и не востребованного на топовом уровне.

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Фото: Matilde Campodonico / AP Бразильский форвард Неймар

Фото: Matilde Campodonico / AP

О том, что Неймар в ближайшее время может перейти из «Аль-Хиляля» в «Сантос», сообщил целый ряд источников. Бразильское издание Globo считает, что для оформления сделки сторонам осталось урегулировать лишь вопрос, касающийся контрактных выплат Неймару. Его договор с «Аль-Хилялем» истекает летом, и клуб по нему еще должен футболисту $65 млн.

Эта новость когда-то прозвучала бы как сенсация. Дело в том, что речь в ней идет об одном из самых известных футболистов нынешнего века. Воспитанник «Сантоса» Неймар в 2013 году перешел в «Барселону», в которой, играя рядом с Лионелем Месси, превратился в ярчайшую суперзвезду мирового футбола и завоевал несколько ценных трофеев. Но еще больше его статус подчеркнул переход в ПСЖ. Он состоялся в 2017 году, и парижскому гиганту, чтобы получить бразильца, пришлось заплатить за него рекордные €222 млн. Дороже трансферов в футболе до сих пор не было. В 2023 году покупка «Аль-Хилялем» Неймара, стоимость которой большинство источников оценивают в диапазоне от €90 млн до €100 млн, стала чуть ли не главным символом неожиданной саудовской «футбольной экспансии», выразившейся в охоте за знаменитостями из Европы.

Неймара формально еще нельзя назвать ветераном, близким к завершению карьеры. В свои 32 он, допустим, гораздо моложе двух футбольных фронтменов столетия — Месси и Криштиану Роналду.

Но на самом деле его возвращение в родной клуб очень походит на начало вполне предсказуемого прощания с футболом.

Дело в том, что в последнее время своего статуса фигуры, которая может играть важную роль в сильной команде, он лишился из-за травм. В октябре 2023 года, отправившись в сборную Бразилии, Неймар порвал крестообразные связки. Повреждение оказалось настолько серьезным, что форварду пришлось лечиться целый год. Вернувшись минувшей осенью на поле, Неймар, однако, почти сразу же снова травмировался. Теперь у него возникли проблемы с мышцами бедра.

О том, какими видят его перспективы в «Аль-Хиляле», можно судить по недавнему заявлению тренера Жоржи Жезуса.

Он признался, что клуб исключит нападающего из заявки на вторую, после Нового года, половину чемпионата страны, дав, таким образом, понять, что уже не особенно рассчитывает на него.

Признаков того, что на услуги Неймара был спрос со стороны европейских клубов, так и не появилось. Считается, что наряду с «Сантосом» на него претендовали лишь команды из футбольной лиги США MLS, скажем, «Чикаго Файр».

Алексей Доспехов