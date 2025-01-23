В Казани выявили самый показательный дом по нарушениям

В Казани в доме № 2 по ул. Гаврилова нашли ряд нарушений. Жилинспекция Татарстана назвала здание самым показательным в плане количества нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Все, что в доме № 2 по ул. Гаврилова делает УК „Уютный дом“ противозаконно: игнорирует обращения жильцов, дом запущен настолько, что постепенно разрушается», — говорится в сообщении Жилинспекции республики.

После обращения местной жительницы инспекторы выехали на место с проверкой. Сообщается, что один из сотрудников Жилинспекции Татарстана чуть не упал на наледи рядом с домом. Инспекторы также выявили потоп в подвале, нарушение теплоизоляции системы водоснабжения, следы протекания с третьего по десятый этажи, сырость и горы мусора в мусорокамере. Сотрудники республиканской Жилинспекции также установили, что в здании осыпается облицовочная плитка и крошатся кирпичи.

Решается вопрос о мере наказания, будет выдано предписание об устранении нарушений.

До 28 января УК должна устранить потоп в подвале, отремонтировать трубы водоснабжения — всего нужно устранить шесть нарушений. До 1 июня организация обязана восстановить фасад дома, покрасить стены в подъездах.

Диана Соловьёва