Дума Екатеринбурга отказалась от трансляций заседаний постоянных комиссий

Екатеринбургская городская дума прекратила трансляции заседаний постоянных комиссий, сообщила «Ъ-Урал» председатель Анна Гурарий в ответе на запрос. Спикер отметила, что положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Екатеринбургской городской думы» и регламент думы не предусматривают осуществление трансляций заседаний комиссий. Ранее, до августа 2024 года, записи обсуждений проектов решений выкладывались в открытый доступ на площадках YouTube и RuTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«На официальном сайте Екатеринбургской городской думы осуществлялась и продолжает осуществляться прямая трансляция заседаний Екатеринбургской городской думы»,— добавила госпожа Гурарий. Она отметила, что аккредитованным журналистам доступно очное присутствие на заседаниях думских комиссий.

Ранее против ограничений трансляций выступили представители всех шести политических партий, присутствующие в гордуме. Депутаты отметили риск появления мнения о кулуарности процессов, заявили о создании помехи в их работе и выступили за возобновление трансляций заседаний комиссий.

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Василий Алексеев