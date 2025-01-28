За призывы к насилию над полицейскими в соцсетях осужден житель Ижевска

43-летнего мужчину осудили за публичные призывы к насилию над полицейскими вплоть до их уничтожения. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, подсудимый написал комментарий в группе «Михаил Ходорковский» (признан иноагентом) в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

11 октября 2020 года подсудимый находился дома и со своего мобильного телефона написал комментарий. Свою вину он полностью признал. За призывы к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ) фигуранту назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в интернете.