Шохин рассказал, когда пройдет ежегодный съезд РСПП

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) планируется провести 20 марта 2025 года, сообщил глава РСПП Александр Шохин. Он отметил, что дата съезда, участие в котором традиционно принимает президент Владимир Путин, может измениться в зависимости от графика главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В феврале пройдет Неделя российского бизнеса, по ее итогам планируют выработать резолюции с предложениями, которые обсудят на съезде. По словам Александра Шохина, рассматриваются в том числе вопросы, касающиеся экологической повестки, права собственности, в том числе при приватизации.

«Мы считаем, что четко должны быть прописаны, в том числе с учетом недавних решений Конституционного суда, процедуры, описывающие пресекательные сроки исковой давности по сделкам приватизации»,— сказал он на заседании координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе (цитата по «Интерфаксу»).

Проект поправок в закон о приватизации РСПП направил в правительство в январе. Инициативу разработали по поручению президента по итогам встречи с бизнесом.

В 2024 году съезд РСПП состоялся 25 апреля в Московском международном доме музыки. Встреча прошла в закрытом формате, на ней обсуждались налоги, перенос бизнеса в Россию и деприватизация. Кремль назвал встречу содержательной.

Подробнее — в материале «Ъ» «РСПП собрался на разогреве у ПМЭФ».