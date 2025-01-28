На одном iPhone можно будет использовать два аккаунта WhatsApp

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) готовится выпустить обновление, благодаря которому пользователи приложения на iOS смогут использовать два аккаунта на одном iPhone. У владельцев смартфонов на Android такая возможность была с октября 2023 года.

В настоящее время разработчики тестируют новую функцию. Найти описание возможности можно в бета-версии мессенджера 25.2.10.70 для iOS, однако воспользоваться ею пока что нельзя. Сейчас пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) должны совершать дополнительные действия вроде клонирования, чтобы иметь возможность запускать несколько аккаунтов на одном устройстве.

На смартфонах Android поменять аккаунт можно на специальной вкладке «Профиль». В ней можно будет редактировать и просматривать информацию об аккаунте пользователя, а также регулировать общие настройки.

Евгений Федуненко