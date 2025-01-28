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обновлено 09:17

118 участников СВО из Прикамья избежали исполнительных производств из-за невыплаченных кредитов

В 2024 году главное управление федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю прекратило более трехсот исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму 25 млн руб. в отношении 118 участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В ГУ ФССП напомнили, что исполнительные производства по неисполненным кредитам (в том числе ипотечным) прекращаются в отношении тех граждан, которые с 1 декабря 2024 года заключили контракт для участия в СВО.

«Важно, что контракт должен быть заключен на срок более одного года, при этом сумма кредитных обязательств не может превышать 10 млн руб.,— отметили в ведомстве.— Законодательство предусматривает также прекращение исполнительных производств по кредитным обязательствам и в отношении супруги или супруга военнослужащего».

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