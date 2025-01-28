На Обводном канале в Петербурге тушили пожар в заброшенном ДК имени Цюрупы

Пожар в бывшем ДК имени А.Д. Цюрупы тушили в ночь на 28 января в Адмиралтейском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: набережная Обводного канала, д. 181 поступил на пульт дежурного «01» в 02:11, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в неэксплуатируемом здании дворца культуры (бывшего Дома просветительных учреждений в память 19 февраля 1861 года) 1911-1912 годов постройки происходило горение на площади 150 кв. м.

С огнем удалось справиться в 03:16 силами 15 спасателей и трех единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном квартирном пожаре на проспекте Энгельса, в результате которого один человек погиб, а еще один попал в больницу.

Андрей Цедрик