Пламя в квартире на проспекте Энгельса привело к гибели петербуржца

В доме 125 по проспекту Энгельса во второй половине дня случился пожар. В результате происшествия пострадала петербурженка, на месте обнаружен труп, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На пульт дежурного вызов поступил в 13:58. В двухкомнатной квартире огонь распространился на кухню и коридор, площадь возгорания составила восемь кв. метров. Спустя полчаса его потушили.

На месте работали 15 спасателей, к дому направили три единицы техники. В больницу забрали женщину, мужчину спасти не удалось.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что тридцать спасателей тушили пожар в ангаре на улице Фучика.

Татьяна Титаева