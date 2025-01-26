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Пламя в квартире на проспекте Энгельса привело к гибели петербуржца

В доме 125 по проспекту Энгельса во второй половине дня случился пожар. В результате происшествия пострадала петербурженка, на месте обнаружен труп, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На пульт дежурного вызов поступил в 13:58. В двухкомнатной квартире огонь распространился на кухню и коридор, площадь возгорания составила восемь кв. метров. Спустя полчаса его потушили.

На месте работали 15 спасателей, к дому направили три единицы техники. В больницу забрали женщину, мужчину спасти не удалось.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что тридцать спасателей тушили пожар в ангаре на улице Фучика.

Татьяна Титаева

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