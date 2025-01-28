В Башкирии сократился объем выдачи кредитных карт

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в четвертом квартале 2024 года в Башкирии составило 147,9 тыс. Это на 26,4% меньше, чем кварталом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы НБКИ, Башкирия занимает шестое место среди 30 регионов страны по количеству выданных кредитных карт. В первой пятерке — Москва, где банки передали клиентам 326,5 тыс. карт, Московская область (240,7 тыс.), Краснодарский край (182,8 тыс.), Санкт-Петербург (175,3 тыс.) и Ростовская область (160,8 тыс.).

Во всех регионах топ-5 зафиксировано снижение объема выдачи кредиток. Например, в Москве этот показатель с третьего квартала прошлого года сократился на 30,4%. Аналогичная тенденция во всех регионах исследования.

В целом по стране падение выдачи кредитных карт в четвертом квартале составило 28,6% — до 4,4 млн.

Олег Вахитов