В Лянторе сгорел расселенный двухэтажный дом

В третьем микрорайоне Лянтора в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) сгорел расселенный деревянный двухэтажный дом, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

Сообщение о пожаре поступило 27 января в 16:40, первые пожарные прибыли на место в 16:46. В 17:21 огонь был локализован на площади 550 кв. м, к 19:59 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. На тушение пожара привлекались 15 человек и три единицы техники.

Напомним, в конце декабря СКР возбудил уголовное дело после гибели двух женщин при пожаре в доме в Лянторе, тела которых были обнаружены пожарными во время тушения. Ранее дом был признан аварийным и включен в адресную программу расселения на 2026 год.

Ирина Пичурина