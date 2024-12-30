СКР возбудил уголовное дело после гибели двух женщин в пожаре в Лянторе

Руководитель СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) Михаил Мокшин поручил возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после пожара в Лянторе, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СКР, в ходе тушения пожара в деревянном доме спасатели МЧС обнаружили тела двух женщин, проживающих в одной из квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Для установления причины смерти женщин будет проведена судебно-медицинская экспертиза»,— сообщили в СКР, добавив, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В прокуратуре ХМАО сообщили, что прокурор Югры Евгений Ботвинкин поручил начать проверку по факту пожара в Лянторе. Отмечается, что на место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехал прокурор Сургутского района Максим Мавлютов. «По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 15:35, в его тушении были задействованы 27 человек и семь единиц специальной техники. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил главе Сургутского района Андрею Трубецкому оперативно оказать поддержку семьям, пострадавшим от пожара в многоквартирном деревянном доме, и подготовить необходимую информацию для принятия решения по обеспечению их жильем. По словам господина Кухарука, дом был признан аварийным и включен в адресную программу расселения аварийного фонда на 2026 год.

Василий Алексеев