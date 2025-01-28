WAFA: один человек погиб при авиаударе Израиля по центральной части Газы

В результате авиаудара израильских ВВС по окрестностям лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погиб один человек, еще несколько получили ранения, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. По информации агентства, под обстрел попал бульдозер, водитель которого пытался вытащить застрявшее транспортное средство. Водитель машины погиб на месте, передает WAFA.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаудара по центральной части Газы. В заявлении ЦАХАЛа говорится, что огонь был открыт по «подозрительным транспортным средствам, двигавшимся на север в нарушение соглашения о прекращении огня».

В ЦАХАЛе также подчеркнули решимость Израиля соблюдать условия соглашения о прекращении огня для возвращения израильских заложников из Газы. Также армия Израиля призвала жителей анклава следовать инструкциям и избегать приближения к развернутым в регионе войскам.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. В тот же день «Хамас» освободил трех пленных, а израильские власти начали отвод войск с территории анклава. В рамках второго раунда «Хамас» освободил четырех заложниц, а из израильских тюрем на свободу вышли 200 палестинцев. Израиль также открыл гуманитарный коридор Нецарим, разделяющий анклав на северную и южную части. После этого палестинцы начали возвращаться в свои дома на севере Газы.

Подробности — в публикации «Ъ» «Израиль обменял четырех заложниц на 200 заключенных».