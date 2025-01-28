Замглавы МИД РФ и посол Азербайджана обсудили авиакатастрофу в Актау

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым, сообщила пресс-служба МИД РФ. В ходе встречи стороны обсудили крушение в казахстанском городе Актау самолета «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный.

В сообщении ведомства отмечается, что при обсуждении акцент был сделан «на необходимости завершения официального расследования и обнародования его результатов» для полного прояснения всех обстоятельств трагедии.

«Российской стороной подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества на основе подписанной на высшем уровне декларации от 22 февраля 2022 года в национальных интересах обоих государств»,— сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Самолет «Азербайджанских авиалиний» разбился вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за катастрофу на Россию.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».