Минобороны: над тремя регионами России сбили пять беспилотников

Российские средства ПВО сбили три беспилотника в небе над Крымом, сообщило Минобороны. Еще по одному БПЛА сбили над Курской и Белгородской областями. Пресс-служба ведомства уточнила, что все пять беспилотников были сбиты в период с 18:00 до 22:00.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал в Telegram-канале, что в селе Кукуевка Валуйского округа БПЛА «нанес удар по припаркованному возле дома легковому автомобилю». Также повреждены два частных домовладения. Власти Крыма и Курской области о последствиях атаки не сообщали.

В ночь на 27 января, по данным Минобороны, над пятью регионами России сбили 32 беспилотника. Под атаку попали Воронежская, Белгородская, Курская, Орловская и Тульская области.