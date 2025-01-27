Главный тренер «Локомотива» прокомментировал матч с «Динамо»
Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин, подводя итог игры с московским «Динамо», назвал победу заслуженной. В ходе послематчевой пресс-конференции он высказался и о спорном моменте с участием Максима Березкина.
Фото: ХК «Локомотив»
Напомним, «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
«Парням сегодня не просто было, молодчики. Чтобы выиграть большую команду нужно в две стороны играть. Я думаю, что сегодня вся команда вместе с Алексеем (Мельничуком — «Ъ-Ярославль») хотела шайбу поймать. Они заслужили эту победу»,— сказал Никитин по итогам матча.
Спросили журналисты Никитина про потасовку с участием Максима Березкина и Максима Джиошвили, после которой оба игрока получили штрафы, а главный тренер эмоционально разговаривал с судьями.
«Мне кажется, неуважение. Полунин, который бьет Комтуа вместе с Пакеттом, Березкин зачинщик драки — мне это объясняется. Может, в социальных сетях прокатило бы, но я не первый год в хоккее, знаю класс этих судей, и их решения совершенно не соответствуют уровню команд»,— прокомментировал Никитин.
Прокомментировал он и штраф Максима Шалунова, который он получил за удар клюшкой по колену Артема Ильенко. «Если бы Тема играл вбрасывание правильно, то он бы не залез этой ногой вперед»,— сказал наставник «Локомотива».
1 февраля «Локомотив» встретится в Ярославле с «Металлургом». Ярославцы лидируют в Западной конференции и общей таблице КХЛ с 80 очками.