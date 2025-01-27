Шайба Паника принесла победу «Локомотиву» над «Динамо»

В Ярославле ХК «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

На третьей минуте матча счет открыл нападающий ярославцев Даниил Тесанов. Следующий гол был забит в середине третьего периода, и он на счету словацкого нападающего «Локомотива» Рихарда Паника.

Через 5 минут «Динамо» получает удаление, и железнодорожники сразу забрасывают шайбу в ворота соперника. Но на точке вбрасывания Ильенко получает удар клюшкой от Максима Шалунова, а сам момент заканчивается дракой Максима Березкина и Максима Джиошвили. Все трое получают штрафы, Шалунову дают пять минут, гол отменяется. Сначала идет игра 4 на 4, а потом — большинство «Динамо», которое московская команда реализует. Отличился Артем Швец-Роговой. Счет на последних минутах матча становится 2:1.

1 февраля «Локомотив» встретится в Ярославле с «Металлургом».

Алла Чижова