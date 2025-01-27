Россия откроет Генконсульство в китайском Ухане

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился открыть Генконсульство России китайском городе Ухань. Оно станет седьмым российским диппредставительством в Китае.

В тексте распоряжения указано, что МИД России должен установить штатную численность работников Генконсульства и утвердить его штатное расписание. Расходы на открытие и содержание дипведомства будут выделяться из ассигнований, предусмотренных МИДу в федеральном бюджете.

Россия и Китай договорились об открытии генконсульств во Владивостоке, Казани, Харбине и Ухане в 2015 году. Дипведомство в Ухане откроется последним из этого списка. В консульский округ войдут провинции Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань и город центрального подчинения Чунцин.

Об отношениях России и Китая — в материале «Ъ» «Видео-конференц-друг».