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Во время рейда полиции у ТЦ «Дирижабль» задержали 19 мигрантов

В Екатеринбурге прошел рейд полиции в районе ТЦ «Дирижабль» для проверки соблюдения миграционного законодательства и охраны общественного порядка, в ходе которого проверили 123 мигрантов, 19 их них задержали для установления личности, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Особое внимание было уделено районам с высоким скоплением иностранных граждан, включая заведения общественного питания. Во время рейда полицейские выяснили, что некоторые мигранты не имели при себе документов, подтверждающих личность, или право на пребывание в России. По ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ) составлено 11 административных протоколов. В отношении нарушителей рассматривается вопрос о выдворении.

Ранее сотрудники полиции проинспектировали строительные объекты на углу улиц Нескучной и Лучистой ЖК «Солнечный» в Чкаловском районе Екатеринбурга, где проверили 78 иностранных граждан.

Ирина Пичурина

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