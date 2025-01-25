Полиция провела рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Екатеринбурге

Сотрудники полиции провели профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства в Екатеринбурге. Как сообщили в городской полиции, рейд проводился на территории обслуживания отдела полиции №12 Чкаловского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Екатеринбургу Фото: УМВД по Екатеринбургу

«Сотрудники полиции проинспектировали строительные объекты на углу улиц Нескучной и Лучистой ЖК "Солнечный", где проверили 78 иностранных граждан», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в отношении 11 человек были составлены административные протоколы за осуществление трудовой деятельности без патента на работу, еще на четверых — за нарушение режима пребывания в РФ.

Кроме того, полицейские проверили две точки общепита по ул. Санаторная. Среди выявленных нарушителей была гражданка одной из среднеазиатских республик 2006 года рождения. Она работала без патента и въехала в Россию для учебы, но нарушила режим пребывания в стране. В отношении нее составлен административный протокол. У девушки нашли студенческий билет с признаками подделки, что может квалифицироваться как преступление по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Все нарушители доставлены в отдел полиции №12, где будет решен вопрос об административном выдворении из страны. Полиция планирует продолжить подобные рейды.

Мария Шараева