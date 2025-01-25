Крещение Иорданией

ФК «Зенит» провел второй товарищеский матч со сборной Иордании. Первый завершился со счетом 1:1. На этот раз последовала победа петербуржцев — 1:0. Единственный гол забил Александр Соболев, появившийся на поле во втором тайме. Новичок сине-бело-голубых Луис Энрике не принял участие в спарринге: он только закончил процедуры, связанные с медосмотром, и тренерам нужно оценить его состояние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч между ФК «Зенит» и сборной Иордании

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС Товарищеский матч между ФК «Зенит» и сборной Иордании

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

Сборная Иордании — соперник серьезного уровня, во всяком случае не чета тем, с которыми встречается порой команда России. Россияне занимают 64-е место в рейтинге ФИФА, на последнем Кубке Азии завоевали серебряные медали, проиграв в финале Катару 1:3 (все три гола представители эмирата забили, реализовав пенальти). Как раз в этой стране «Зенит» дважды встретился с иорданцами: команда из Северной столицы проводит там первый межсезонный сбор.

В первом матче петербуржцам было совсем тяжело, они только прошли самую тяжелую часть сборов и еще не выбрались из-под нагрузок. Та игра завершилась 1:1. У «Зенита» гол забил Максим Глушенков, причем чемпионам России пришлось отыгрываться.

Во второй встрече футболисты «Зенита» выглядели уже живее, но все же им пришлось непросто: соперник действовал в агрессивной манере, прессинговал, играл на хорошей скорости. В первом тайме Сергей Семак выпустил состав, где было больше основных игроков. В нем не нашлось места бразильскому новичку Луису Энрике, которого приобрели у «Ботафого», обменяв на Артура и Вендела (первый уже отправился в «Ботафого», а Вендел сделает это по окончании сезона). Луис только завершил процедуры, связанные с прохождением медосмотра. Тренерам нужно оценить форму 24-летнего бразильца, чтобы понять, какую ему давать нагрузку. Но есть предположение, что новенький сможет принять участие в следующей товарищеской игре, которую «Зенит» проведет с армянской командой «Ноа» в понедельник.

На правом фланге атаки, где ожидается появление Энрике, у сине-бело-голубых действовал Глушенков. Он и был самым опасным в составе чемпионов России: обыгрывал, отдавал передачи, бил по воротам. Уже понятно, что за креатив после ухода Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» (его продали за 20 млн евро) будет отвечать у петербуржцев именно Глушенков. Когда на поле появится Луис Энрике, Максим, скорее всего, получит место в центре поля, рядом с Венделом и Вильмаром Барриосом. В матче с командой Иордании тройку центральных полузащитников составили Вендел, Ильзат Ахметов и 20-летний Никита Вершинин из системы «Зенита». Затем Вершинина заменил Дмитрий Чистяков, который занял привычное место в центре обороны, а Барриос, начавший там матч, перешел на позицию опорника.

Все эти метаморфозы не так сильно сказались на игре. Моментов и та, и другая команда создали немного. Их было, можно сказать, только два. И в обоих принял участие Лусиано, игравший у «Зенита» на месте выдвинутого форварда. Сначала аргентинец едва не вышел один на один с вратарем сборной Иордании. Потом Лусиано подтолкнул в спину защитник, но судья не стал наказывать того красной карточкой за «фол последней надежды». А на последних минутах тайма аргентинец пошел в подкате на соперника близко у бровки и нанес ему тяжелую травму. Игрок сборной Иордании не смог продолжить матч.

После перерыва Сергей Семак сменил почти весь состав «Зенита», оставив на поле только защитника Чистякова. И тут сине-бело-голубые начали перехватывать инициативу. Настоящим мотором на правом фланге выглядел Густаво Мантуан, вышедший на место полузащитника. Он уже по ходу первой части сезона вытеснил из состава Вячеслава Караваева на позиции крайнего защитника, а против команды Иордании играл так, словно уже готов выступать в официальных матчах. Бразилец выступал заводилой почти всех атак «Зенита», и именно после его подключения на 62-й минуте Александр Соболев открыл счет. Пас форварду отдал 18-летний защитник «Зенита» Сергей Чернов. Замыкать атаку мог и сам Мантуан, но Соболев его опередил. Важный гол для нападающего, который в 12 матчах РПЛ не отличился ни разу. Сам Соболев, впрочем, не придал ему значения, сказав, что голы на сборах «ничего не значат». Петербургская команда довела дело до победы, не дав соперникам ничего создать у своих ворот. В них во втором тайме стоял Денис Адамов, сменивший Евгения Латышонка.

Сергей Семак сказал, что матч против сборной Иордании, такого сильного соперника, очень полезен для «Зенита» на этом этапе подготовки. Но о какой-то сыгранности пока говорить рано. Футболистам надо набирать физическую форму, пока их хватает на тайм. Сбор в Катаре продлится до 27 января, после чего команда переберется в Абу-Даби, где примет участие в зимнем Кубке РПЛ.

Кирилл Легков