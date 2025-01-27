Пенсионерка с проспекта Просвещения получит 300 тыс. рублей после падения на льду

Прокуратура Выборгского района помогает получить упавшей на льду пенсионерке 300 тысяч рублей компенсации, сообщает пресс-служба ведомства 27 января.

Инцидент случился 25 ноября 2024 года во дворе дома 24-2 по проспекту Просвещения. Пожилая женщина получила перелом левой руки.

Проверка показала, что вред здоровью был причинен вследствие ненадлежащей уборки тротуара от снега и наледи со стороны ТСЖ «Просвещение 24/2». На текущий момент дело находится в суде.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава СК России Александр Бастрыкин возмутился уборкой наледи в Петербурге после очередных травм жителей.

Андрей Маркелов