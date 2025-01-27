Нижегородский «Водолет» намерен запустить два судна на воздушной подушке в марте

Компания «Водолет» намерена запустить два судна на воздушной подушке «Спутник» в Нижегородской области в конце февраля — начале марта 2025 года, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале 27 января. Суда приобрели по программе льготного лизинга с участием Государственной транспортной лизинговой компании, они уже проходят испытания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Каждое судно вмещает девять пассажиров и капитана. Они будут обеспечить связь между населенными пунктами в тот период, когда не работают ни паром, ни ледовая переправа.

Глеб Никитин рассказал, что сейчас «Водолет» получает разрешительную документацию. Маршруты, по которым будут ходить «Спутники», пока не определили.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в планах властей региона до 2027 года стоит закупка для «Водолета» еще трех скоростных судов «Метеор» и двух электросудов.

Галина Шамберина