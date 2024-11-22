Нижегородский «Водолет» рассчитывает приобрести семь судов до 2027 года

Компания «Водолет», принадлежащая Нижегородской области, рассчитывает до 2027 года приобрести еще семь пассажирских судов. Руководитель перевозчика Никита Итальянцев на заседании комиссии гордумы Нижнего Новгорода по транспорту сообщил, что закупка планируется через «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Он напомнил, что регион ранее по программе лизинга приобрел три пассажирских судна «Метеор 120Р», последнее из них ожидают получить к началу навигации 2025 года.

В планах до 2027 года стоит закупка еще трех «Метеоров», двух электросудов и двух судов на воздушной подушке. Кроме пассажирского флота, «Водолет» рассчитывает приобрести семь вспомогательных судов.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», летом 2023 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что региональные власти просчитали модель единой системы пассажирских перевозок судами на подворных крыльях по Волге — от Рыбинска до Астрахани. На ее создание потребуется 76 судов на подводных крыльях — 51 «Валдай 45Р» и 25 «Метеоров 120Р». На тот момент их стоимость оценивали в 2,8 млрд руб.

Ирина Швецова