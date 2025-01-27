Генсек НАТО Рютте призвал блок нарастить расходы на оборону

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте призвал членов объединения увеличить расходы альянса на оборону, перешагнув планку в 2% от ВВП. По словам генсека, цель в 2% от ВВП не соответствует текущим реалиям. Об этом господин Рютте заявил в понедельник по итогам переговоров с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро в Лиссабоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Марк Рютте

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы понимаем, что цель в 2% (от ВВП. — "Ъ"), которая была определена десять лет назад, недостаточна для решения задач завтрашнего дня»,— сказал Марк Рютте (цитата по Reuters).

«Чтобы Североатлантический альянс оставался сильным, мы должны продолжать адаптироваться (к новым условиям. — "Ъ"), а чтобы гарантировать нашу безопасность в будущем, нам следует наращивать усилия сейчас»,— добавил глава объединения. По его словам, это среди прочего означает, что членам альянса нужно увеличивать расходы на оборону.

Ранее генсек призывал членов НАТО увеличить военный бюджет до 10% от ВВП. Президент США Дональд Трамп обещал добиться увеличения расходов на оборону в рамках альянса до 5% ВВП.

О том, как союзники США по НАТО пытаются договориться о расходах на оборону, «Ъ» писал в материале «Спастись от нерядового Дональда».

Анастасия Домбицкая