Соревнования по биатлону под Рыбинском посетили 13 тысяч человек

Лыжно-биатлонный центр «Демино» под Рыбинском за шесть дней посетили 13 тыс. человек из разных регионов страны. Итоги Кубка Содружества, чемпионата России и этапа Кубка России по биатлону подвел губернатор Михаил Евраев в ходе встречи со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Ранее господин Губерниев высказался о нехватке болельщиков на трибунах в «Демино». Как пояснил губернатор, большая часть людей приехала в выходные дни, но в ходе беседы была обсуждена заполняемость и в будни.

«Предлагаемые и используемые методы разные, а цель одна и общая – развитие спорта и вовлеченность в него молодежи региона. В остальном тележурналист отметил, что соревнования прошли на ура»,— прокомментировал Михаил Евраев.

Глава региона сообщил, что профессиональных спортсменов и их тренеров в регионе решили поддерживать выплатами. Так, за победу на международных соревнованиях предусматривается выплата до 300 тыс. руб., на чемпионатах Европы – 100 тыс. руб.

Алла Чижова