Губерниев рассказал о нехватке болельщиков на ЧР по биатлону в Демино

Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил о нехватке болельщиков на трибунах Чемпионата России по биатлону в лыжно-биатлонном центре «Демино» под Рыбинском (Ярославская область). Об этом он сказал, комментируя одну из гонок Чемпионата на телеканале «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Губерниев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Губерниев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Напомним, что в «Демино» 23 января стартовали Чемпионат России и V этап Кубка России по биатлону. Соревнования также пройдут 25 и 26 января.

«Нам очень не хватает на трибунах зрителей. Мне хочется спросить у министерства спорта Ярославской области: друзья, ну может мы начнем хотя бы палец о палец бить, можно собрать детей из спортивных и общеобразовательных школ. То, что сейчас происходит на трибунах, — это позор. Мы должны все вместе делать большие дела. Просто минспорту работать для этого надо»,— сказал Дмитрий Губерниев.

В своем Telegram-канале он также разместил видеообращение, в котором призвал людей приезжать в Демино на соревнования и привел статистику, из каких регионов приезжают болельщики.

«Есть любопытная особенность. Вот из Вологды больше 500 человек приехало на биатлон, когда был Кубок Содружества (прим.: проходил в Демино). А вот, например, из Ярославля значительно меньше людей приехало. Но если рабочий день — окей. Но а суббота-воскресенье, конечно, надо в Демино приехать обязательно»,— сказал комментатор в своем обращении.

Алла Чижова