Губерниев рассказал о нехватке болельщиков на ЧР по биатлону в Демино
Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил о нехватке болельщиков на трибунах Чемпионата России по биатлону в лыжно-биатлонном центре «Демино» под Рыбинском (Ярославская область). Об этом он сказал, комментируя одну из гонок Чемпионата на телеканале «Матч ТВ».
Дмитрий Губерниев
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Напомним, что в «Демино» 23 января стартовали Чемпионат России и V этап Кубка России по биатлону. Соревнования также пройдут 25 и 26 января.
«Нам очень не хватает на трибунах зрителей. Мне хочется спросить у министерства спорта Ярославской области: друзья, ну может мы начнем хотя бы палец о палец бить, можно собрать детей из спортивных и общеобразовательных школ. То, что сейчас происходит на трибунах, — это позор. Мы должны все вместе делать большие дела. Просто минспорту работать для этого надо»,— сказал Дмитрий Губерниев.
В своем Telegram-канале он также разместил видеообращение, в котором призвал людей приезжать в Демино на соревнования и привел статистику, из каких регионов приезжают болельщики.
«Есть любопытная особенность. Вот из Вологды больше 500 человек приехало на биатлон, когда был Кубок Содружества (прим.: проходил в Демино). А вот, например, из Ярославля значительно меньше людей приехало. Но если рабочий день — окей. Но а суббота-воскресенье, конечно, надо в Демино приехать обязательно»,— сказал комментатор в своем обращении.