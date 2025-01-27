Walla узнал о возможной встрече Трампа и Нетаньяху в начале февраля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, сообщил израильский портал Walla со ссылкой на три израильских и американского чиновников. По предварительным планам, господин Нетаньяху пробудет с визитом в Вашингтоне с 3 по 5 февраля, а точная дата его встречи с американским президентом пока обсуждается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sebastian Scheiner, File / AP Фото: Sebastian Scheiner, File / AP

По словам собеседника Walla, приглашение в Вашингтон — «это знак поддержки Биньямина Нетаньяху со стороны Дональда Трамп» на фоне реализации сделки Израиля и «Хамаса». Однако, по словам израильских чиновников, визит остается под вопросом из-за перенесенной израильским премьером операции по удалению предстательной железы. Из-за состояния его здоровья ему будет тяжело перенести 12-часовой перелет и интенсивный график рабочих встреч, отмечает портал.

Кроме того, 27 января в Тель-Авиве возобновились слушания по трем обвинениям, предъявленным Биньямину Нетаньяху. Он должен присутствовать на заседаниях, которые проходят три раза в неделю. По данным Walla, пока запроса о переносе заседаний в связи с поездкой адвокаты не подали.

Cпецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 29 января прибудет в Израиль, чтобы обсудить с Биньямином Нетаньяху реализацию соглашения с «Хамасом» и обсуждение второго этапа сделки. Еще на прошлой неделе Politico сообщала, что администрация Дональда Трампа начала работать над деталями следующего этапа.

О реализации сделки — в материале «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».

Лусине Баласян