«Амкару» нашли старшего тренера в Саранске

Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о назначении на пост старшего тренера Ярослава Мочалова. Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о назначении на ключевой пост - старшего тренера Ярослава Мочалова. 45-летний специалист, несмотря на более чем 20-летний опыт, имеет скромный послужной список: работал с детскими, юношескими и молодёжными командами Саранска, был ассистентом главного тренера ФК «Мордовия», возглавлял ФК «Саранск», вместе с которым занял седьмое место в Первенстве ФНЛ-2. В 2022 году клуб был расформирован. Также новый тренер работал в штабах брянского «Динамо» и «Чайки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Это первое кадровое назначения после смены власти в «Амкаре»: на прошлой неделе президентом АНО «ФК «Амкар Пермь» стал бывший замначальника УФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов. Ранее пост президента ФК покинул Валерий Чупраков.