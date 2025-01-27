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«Амкару» нашли старшего тренера в Саранске

Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о назначении на пост старшего тренера Ярослава Мочалова. Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о назначении на ключевой пост - старшего тренера Ярослава Мочалова. 45-летний специалист, несмотря на более чем 20-летний опыт, имеет скромный послужной список: работал с детскими, юношескими и молодёжными командами Саранска, был ассистентом главного тренера ФК «Мордовия», возглавлял ФК «Саранск», вместе с которым занял седьмое место в Первенстве ФНЛ-2. В 2022 году клуб был расформирован. Также новый тренер работал в штабах брянского «Динамо» и «Чайки».

Фото: ФК «Амкар»

Фото: ФК «Амкар»

Это первое кадровое назначения после смены власти в «Амкаре»: на прошлой неделе президентом АНО «ФК «Амкар Пермь» стал бывший замначальника УФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов. Ранее пост президента ФК покинул Валерий Чупраков.

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