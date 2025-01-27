В Ярославле начали судить экс-замдиректора фонда капремонта

Красноперекопский районный суд Ярославля начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора фонда капремонта Ольги Исайчевой. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

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Фото: Ярославский областной суд Ольга Исайчева

Фото: Ярославский областной суд

Обвинение считает, что в 2021-2023 годах госпожа Исайчева обеспечивала победу в аукционах, проводимых фондом, подконтрольным компаниям или их контрагентам. В документацию включались уже выполненные работы. Деньги для их проведения подсудимая и директор фонда присваивали.

Напомним, что, по мнению следствия, Исайчева вступила в сговор с директором фонда Романом Гайнутдиновым, дело которого уже рассматривает суд. Общий ущерб, нанесенный фонду в результате преступной деятельности, превышает 50 млн руб.

Подсудимая обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Алла Чижова