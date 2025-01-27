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Коммерсантъ FM
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Прервавшие обучение из-за войны сирийские студенты могут продолжить учебу

Сирийские студенты, которые были вынуждены прервать обучения из-за боевых действий в Сирии, смогут возобновить обучение, передает «Аль-Ватан» со ссылкой на распоряжение Министерства высшего образования от 26 января.

«Студентам, которые прерывали образование из-за революции 2011 года, но были включены в Положение №95 от 26 декабря 2024 года и подали заявления о возвращении к учебе в ВУЗах, будет позволено сдать экзамены за первый семестр 2024–2025 года в учебном заведении, в котором они ранее проходили обучение»,— говорится в заявлении, приведенным газетой.

Сообщается, что в случае успешного прохождения экзаменов студенты будут переведены на тот курс, на котором они оставили учебу.

8 декабря 2024 года антиправительственные силы во главе с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена) захватили Дамаск и объявили о падении режима Башара Асада. Президент Сирии бежал в Россию. Мухаммед аль-Башир стал главой переходного правительства, которое будет действовать до 1 марта 2025 года.

О геополитических последствиях смены власти в Сирии — в публикации «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

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