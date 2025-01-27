Ионин: из-за высокой ключевой ставки концессии по «Горе Белой» пока не будет

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на пресс-конференции заявил, что по горнолыжному комплексу «Гора Белая» концессии пока не рассматривается. «С учетом нынешней ключевой ставки концессии не летят. Поэтому концессии пока не будет»,— пояснил он.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ "Гора Белая"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам Дмитрия Ионина, власти Свердловской области оформили в собственность региона два участка на территории горнолыжного комплекса. «Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами с точки зрения строительства небольших средств размещения. Но документы готовы только по одному участку пока. По второму — еще примерно три месяца нужно. Он находится прямо сбоку от самой горнолыжной трассы, поэтому больше интересен инвесторам»,— прокомментировал господин Ионин.

Он добавил, что сейчас на территории горнолыжного комплекса один инвестор реализует проект по средства размещения, но их «объективно не хватает». «Там около 30 номеров гостиницы, что для такого комплекса мало»,— пояснил Дмитрий Ионин.

Напомним, в июле на международной промышленной выставки «Иннопром-2023» правительство Свердловской области заключило соглашение с группой «Синара» о развитии горнолыжного курорта «Гора Белая». Соглашение заключено сроком на пять лет. Согласно проекту, планируется создание транспортной и инженерной структуры, размещение новых современных горнолыжных трасс, канатных дорог, появление разных по формату гостиничных комплексов, а также оборудованных мест отдыха. По задумке, курорт будет работать все сезоны. Проект реконструкции «Горы Белой» станет одной из первых в стране концессий в сфере отдыха и гостеприимства.

Анастасия Таначева