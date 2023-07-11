Группа «Синара» займется развитием горнолыжного курорта «Гора Белая»

Правительство Свердловской области заключило соглашение с группой «Синара» о развитии горнолыжного курорта «Гора Белая». Меморандум в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» подписали заместитель губернатора Дмитрий Ионин и президент группы «Синара» Михаил Ходоровский. Соглашение действует сроком на пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент группы "Синара" Михаил Ходоровский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Президент группы "Синара" Михаил Ходоровский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-центре группы «Синара» пояснили, что в нем прописаны и закреплены основные комплексные направления развития горнолыжного курорта «Гора Белая». Согласно проекту, планируется создание транспортной и инженерной структуры, размещение новых современных горнолыжных трасс, канатных дорог, появление разных по формату гостиничных комплексов, а также оборудованных мест отдыха. По задумке, курорт будет работать все сезоны. Проект реконструкции «Горы Белой» станет одной из первых в стране концессий в сфере отдыха и гостеприимства, отметил Михаил Ходоровский.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев анонсировал, что у горнолыжного курорта появится восемь новых трасс, а номерной гостиничный фонд увеличат в 20 раз. «Там будет выполнена многоплановая работа, которая позволит реализовать проект гостиничного бизнеса, производство подъемников, спортивный инвентарь и так далее. Объем инвестиций достаточно серьезный»,— отметил губернатор Куйвашев.

«В соответствии с мастер-планом курорта "Гора Белая" здесь должны появиться до 50 км трасс для единовременного катания 7,5 тыс. человек. Всего на территории одноименного туркластера будет создано 4,5 тыс. мест размещения, 10 тыс. рабочих мест прямой и косвенной занятости. Горнолыжный курорт станет ведущим туристическим магнитом территории»,— подчеркнул господин Ионин.

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» включает в себя пять горнолыжных трасс, две трассы для беговых лыж, трассу для сноутюбинга, четыре подъемника, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, каток, трассу для картинга, зоны для пикника, рестораны и кафе, гостиницу, гостевые домики, шале и парковку. Чаще всего его посещают туристы из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Реализация проекта правительства Свердловской области по созданию туристического кластера «Гора Белая» началась в 2018 году. Он включает в себя ГЛК «Гора Белая», межрегиональный всесезонный эко-маршрут «Река Чусовая» и тематические парки в поселке Висим.

По словам генерального директора управляющей компании туркластерами Свердловской области Леонида Гункевича, уже практически завершена подготовка земельных участков и документов территориального планирования под будущее строительство инженерной инфраструктуры, частично запроектированы сети, канатные дороги. «Заключено 28 соглашений с резидентами туркластера из числа малого бизнеса на сумму 1,74 млрд руб.»,— рассказал господин Гункевич.

Василиса Алексеева

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